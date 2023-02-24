ضبط قاتل زوجته ذبحًا بقرية دفنو في الفيوم

ألقت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، القبض على مواطن طعن زوجته بالسكين بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، طعنة نافذة، أودت بحياتها في الحال، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبيّن أن مواطن يُدعى (محمد ج)، طعن زوجته (دنيا إبراهيم)، طعنة نافذة بسكين، أودت بحياتها في الحال، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة.

وشهدت قرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أمس الخميس، حادثة مأسوية، حيث أقدم شاب يُدعي "محمد جابر" ويبلغ من العمر 33 عامًا، على ذبح زوجته وتُدعى" دنيا إبراهيم الغلبان" في العقد الثاني من العمر.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بمقتل دنيا إبراهيم على يد زوجها ذبحها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا والمعاينة الأولية تؤكد وفاة المجني عليها بذبح بسلاح أبيض وهروب الزوج.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.