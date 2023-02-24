الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكد الاستمرار فى دعم أوكرانيا.. المستشار الألمانى: إنهاء الحرب بيد الرئيس الروسى

أولاف شولتس،
أولاف شولتس،

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤضحاً أن بلاده ستدعم أوكرانيا بكل قوة ومهما استغرق الأمر.

وقال "شولتس" وفقاً لتصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إنه  قدم مساعدات مالية وإنسانية لكييف بأكثر من 14 مليار يورو، لافتاً أن تسليم الأسلحة الألمانية لأوكرانيا لن يطيل أمد الحرب.

كما أكد المستشار الألماني، أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم التصعيد بين روسيا والناتو.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال "شولتس"، أنه يجب الآن التأكد من أن أوكرانيا بمقدورها أن تدافع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي، وتحديدا الأسلحة التي وفرناها تقدم المساهمة الضرورية لهذا.

وعلى صعيد آخر، تعتزم ألمانيا تنظيم المظاهرات والاحتجاجات اليوم في الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتظاهر آلاف الأشخاص ضد روسيا في مسيرات وتجمعات وسط مدينة برلين وحول المباني الحكومية وفي جميع أنحاء البلاد.

وتحت شعار "لن ننسى أبدا"، سوف يسير المتظاهرون من أحد أحياء برلين في الشرق إلى بوابة براندنبورج، حيث من المقرر أن يشارك 12 ألف شخص في مظاهرة أخرى تحمل شعار "قف إلى جانب أوكرانيا"، وسيشارك كل من عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي والسفير الأوكراني لدى برلين أوليكسي ماكييف.

المستشار الألماني أولاف شولتس الحرب في أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وائل لطفي

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