ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بسبب ظهور الشبورة الكثيفة في عدد من المحافظات.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات المساء المتأخرة، خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يتكون الصقيع على المزروعات، في حين تتراوح الحرارة العظمى، بين 22-25 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، فى حين تصل لـ27 درجة على محافظات جنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 24 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.