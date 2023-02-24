الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بسبب ظهور الشبورة الكثيفة في عدد من المحافظات.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات المساء المتأخرة، خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يتكون الصقيع على المزروعات، في حين تتراوح الحرارة العظمى، بين 22-25 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، فى حين تصل لـ27 درجة على محافظات جنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 24 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حدث ليلا| ضبط عصابة كابلات التليفونات الأرضي بالهرم.. وإحالة مأمور ضرائب للجنايات

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

6 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» الأسبوع المقبل

زيلينسكى فى الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: سنهزم الجميع

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينة بدر والساحل الشمالي الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى