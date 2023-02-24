الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في ذكرى الحرب.. عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا

روسيا
روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، عن حزمة عقوبات جديدة تحظر كل ما تستخدمه روسيا على أرض المعركة خلال عمليتها العسكرية بأوكرانيا، وذلك تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء الحرب.

وبحسب ما أوردته شاشة «القاهرة الإخبارية» في نبأٍ عاجل لها، فإن العقوبات الجديدة على روسيا، استهدفت قطع غيار الطائرات، وأيضًا عقوبات على الرئيس التنفيذي لخط غاز «نورد ستريم 2».

كما أعلنت بريطانيا أن رئيس الوزراء «ريشي سوناك»، سيدعو سائر قادة دول مجموعة السبع الذين سيجتمعون عبر الفيديو اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى تسريع تزويد كييف بمساعداتهم العسكرية.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان: إن "سوناك" سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية، وسيطالب كذلك بمدّه بأسلحة أطول مدى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفة أن "سوناك" سيقول خلال الاجتماع: "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة".

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