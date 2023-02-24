حدث ليلا| ضبط عصابة كابلات التليفونات الأرضي بالهرم.. وإحالة مأمور ضرائب للجنايات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها:

الرادارات الحديثة تلتقط 1372 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1372 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تنوعت ما بين تجاوز السرعة المقررة و حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انهيار منزل فى غرب سهيل

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب آخرين، إثر حادث انهيار منزل بقرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد انهيار منزل بقرية غرب سهيل النوبية التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين أخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضى بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص فى سرقة الكابلات الخاصة بخطوط التليفونات الأرضي بالهرم.

البداية كانت بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من الأهالي يفيد بضبط أشخاص يحاولون سرقة كابلات الخطوط الأرضي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتبين قيام شخصين بمساعدة آخرين بمحاولة سرقة كابلات الخاصة بخطوط التليفون الأرضي.

إحالة مأمور ضرائب للجنايات بتهمة طلب رشوة 100 ألف جنيه

أحالت النيابة العامة مأمور ضرائب للمحاكمة إمام الجنايات لاتهامه بطلب 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب سلسلة مطاعم شهيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من صاحبي سلسلة مطاعم شهيرة إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد مأمور ضرائب يتهمانه فيها بطلب رشوة مالية قيمتها 100 ألف جنيه مقابل إعلامهما بشأن موعد الحملة التفتيشية المزمع إجراؤها من مصلحة الضرائب على الشركة الخاصة بهما وكيفية التعامل معها.