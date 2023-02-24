الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على المجتمع الدولي؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

عرضت شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه بحسب آخر إحصائية أوردتها مؤسسات مالية أوروبية، فإن الخسائر الأوروبية جراء العملية العسكرية الروسية وصلت إلى تريليوني دولار.

وقال التقرير: "إن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، على أوروبا امتدت إلى مجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية مع تعميق الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد نسب التضخم بغير متوقع".

وكشف التقرير: "أوروبا التي تعتمد منذ عقود زمنية على روسيا في تزويدها بنحو 37% من احتياجها من مصادر الطاقة لا سيما الغاز، وجدت نفسها أمام تأثير قطع الإمدادات الروسية، كردٍ على العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا".

وتابع: "على مدار عام دعا القادة الأوروبين مواطنيهم إلى ترشيد استهلاك الطاقة، فضلًا عن تكرار مشاهد إغلاق الكهرباء عن مؤسسات حكومية في فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وغيرها من الدول في محاولة لإيجاد حلول لتعويض النقص الذي سببه إمدادات الطاقة الروسية ولا يقتصر الضرر الذي لحق أوروبا على ارتفاع كلفة توفير الغاز، حيث بدأت تظهر أكثر من 6 أشهر بوادر ضرر كساد الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى مؤلم في ظل مخاطر إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي.

وأضاف: "حددت الأرقام الصيفية لمنطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام، وهذه زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1% الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بـ 8.6% عن العام السابق، وتراجع النمو الاقتصادي بمقدار1.10 نقطة إلي 2.6% هذا العام وهو انخفاض كبير عن نمو العام الماضي بنسبة 5.3%".

واختتم التقرير: "ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وندرة وجودها في أحيان كثيرة في الدول الأوروبية أدى إلى خروج العديد من المظاهرات في العواصم الأوروبية للمطالبة برفع الرواتب، كما طالت الإضرابات مؤسسات النقل في فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، مما يعكس مدى الهزة التي تعرضت لها الاقتصادات الأوروبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".    

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