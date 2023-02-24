الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة بريطانية: المملكة المتحدة من بين دول العالم الأكثر قبولا للعمال الأجانب

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

أكدت دراسة بريطانية، أن المملكة المتحدة من بين دول العالم الأكثر قبولًا للعمال الأجانب بشكل حصري، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ولاحظ مؤلفو الدراسة "تحولًا استثنائيًا" منذ عام 2009 فيما يتعلق بتوظيف العمال البريطانيين مقارنه بالأجانب، وأصبحت المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن قبولًا للعمال الأجانب في العالم، وفقًا لمسح في 24 دولة يكشف عن زيادة حادة في قبول بريطانيا للهجرة الاقتصادية.

وظهر الناس في المملكة المتحدة على أنهم أقل احتمالية للاعتقاد بأنه عندما تكون الوظائف نادرة، ويجب على أصحاب العمل إعطاء الأولوية لأبناء بلدهم من أولئك الموجودين في النرويج وكندا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وأستراليا واليابان. 

في ما وصفه مؤلفو الدراسة، بأنه "تحول غير عادي" ، قال 29٪ فقط من الأشخاص في المملكة المتحدة في عام 2022، إن الأولوية على الوظائف يجب أن تذهب إلى السكان المحليين، مقارنة بـ 65٪ عندما طُرح نفس السؤال في عام 2009.

وتأتي النتائج في الوقت الذي يدعو فيه أرباب العمل إلى مزيد من الهجرة للمساعدة في ملء أكثر من مليون وظيفة شاغرة، وبعد أن عين رئيس الوزراء لي أندرسون المناهض للهجرة لي أندرسون نائبًا لرئيس حزب المحافظين.

 وقد وصف الأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة على الساحل الجنوبي بـ "المجرمين" ودعا إلى "إعادتهم في نفس اليوم"، وتم نشر الشرطة في الفنادق حيث يتم إيواء طالبي اللجوء وسط احتجاجات عنيفة من قبل نشطاء مناهضين للهجرة.

وقال البروفيسور بوبي دافي، مدير معهد السياسة في كينجز كوليدج لندن، الذي شارك النتائج المستخلصة من الجولة الأخيرة من الاستطلاع: "لم يكن من المتصور قبل عقد من الزمن أن تتصدر المملكة المتحدة أي جدول دوري دولي من حيث الآراء الإيجابية للهجرة". 

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة من بين 24 دولة من حيث الاعتقاد بأن للمهاجرين تأثير جيد جدًا أو جيد جدًا على تنمية البلاد قبل النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة والسويد.

وقد يكون أحد العوامل في التحول في الآراء حول مسألة "الوظائف البريطانية للعمال البريطانيين" هو أنه في عام 2009 كانت المملكة المتحدة في حالة ركود عميق، مع أكثر من ضعف البطالة اليوم، في حين أن الاقتصاد يعاني اليوم من نقص العمال، مع 1.1 م الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة، 300000 أكثر مما كانت عليه قبل الوباء.

وحث روبرت جينريك، وزير الهجرة، العام الماضي أصحاب العمل على النظر إلى القوى العاملة البريطانية في المقام الأول و "الحصول على السكان المحليين"، على الرغم من أن الحكومة وسعت برامج التأشيرات للعمال الموسميين وموظفي الرعاية.

ويعتبر الأشخاص في المملكة المتحدة الآن الأقل احتمالية من بين 24 دولة تشارك في دراسة مسح القيم العالمية للاعتقاد بأن الهجرة تزيد البطالة ، والثانية من حيث أن المهاجرين يملئون وظائف شاغرة مهمة.

من المرجح جدًا أن يقولوا إن الهجرة تعزز التنوع الثقافي، ومن غير المرجح أن يعتقدوا أن الهجرة تأتي مع مخاطر الجريمة والسلامة.

ومع ذلك ، يعتقد الكثير من الناس في المملكة المتحدة، أن الهجرة تؤدي إلى "صراع اجتماعي" مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك كندا واليابان والصين.

احتجاجات احتجاجات عنيفة البريطانيين البروفيسور الجارديان البريطانية السكان المحليين

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