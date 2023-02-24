الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمقه 10 كيلومترات».. البحوث الفلكية تصدر بيانًا رسميًا بشأن زلزال شمال السويس

زلزال
زلزال

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 10 كيلو متر شمال السويس.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في تمام 12:25 صباح اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، على عمق 10 كيلومترات.

بينما سجلت شبكة المركز الأوروممتوسي هزة أرضية جنوب اليونان بقوة 3 درجات.

وفي وقت سابق، كشف شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حجم زلزال هز منطقة القناة، منذ قليل وشعر به سكن مدن القاهرة الكبرى. 

وقال الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى

إن الزلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس، مؤكدا أنه غير مؤثر. 

وأضاف: "الزلزال حدث فى شمال مدينة السويس بـ 30 كيلو بجنوب البحيرات المرة وعمق الزلزال وصل لـ 10 كيلو". 

ووجه رسالة للمواطنين: "لا داعى للهلع والنزول إلى الشوارع، والزلزال بسيط". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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