الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المتسابقان شامو حمدى وأحمد نادى يخيبان أمل لجنة تحكيم التمثيل ببرنامج «الدوم»

المتسابقان
المتسابقان

لم يتكمن المتسابقان شامو حمدي وأحمد نادي، أن ينالا إعجاب لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من المخرجة كاملة أبو ذكري، والنجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، في الحلقة الثالثة من مرحلة الآداء الكامل.

وعلقت المخرجة كاملة  أبو ذكري:" فيه مبالغة في حركة الجسم".

وقالت الفنانة يسرا: "أنتم أحسن من كده بكتير، اللي شفته قبل كده بيقول إن أنتم أقل بكثير من الأول". 

وعلق المخرج بيتر ميمي: "أنا عارف إنكم ما أخدتوش وقت إنكم تحضروا حاجة أفضل من كده، لكن كان نفسي أشوف مشهد مش سكتش، كان نفسي أشوف مشهد تطلعوا فيه إللي احنا شفناه قبل كده، لأني أنا عارف إنكم كويسين جدًا، اللي جاي أحسن". 

عن برنامج الدوم 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

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وائل لطفي

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