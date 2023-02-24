الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«لا داعى للهلع والنزول للشوارع».. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال شمال السويس

زلزال
زلزال

كشف شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حجم زلزال هز منطقة القناة، منذ قليل وشعر به سكن مدن القاهرة الكبرى. 

وقال الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى

إن الزلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس، مؤكدا أنه غير مؤثر. 

وأضاف: "الزلزال حدث فى شمال مدينة السويس بـ 30 كيلو بجنوب البحيرات المرة وعمق الزلزال وصل لـ 10 كيلو". 

ووجه رسالة للمواطنين: "لا داعى للهلع والنزول إلى الشوارع، والزلزال بسيط". 

وشعر سكان محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات والمدن المجاورة، منذ قليل، بهزة أرضية قوية، تسبب في حالة من الهلع والخوف بين المواطنين. 

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً قويًا بقوة 4 ريختر ضرب منطقة بورسعيد شرق مصر، وشعر به سكان القاهرة.

بينما سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 4.09 درجات على مقياس ريختر على بعد 21 كيلومتر من شمال مدينة السويس.

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وائل لطفي

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