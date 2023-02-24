المخرجة كاملة أبو ذكرى لمتسابقى الدوم نورا الأحمر وكيرلس رضا: أنتم مكسب لنا

أشادت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من المخرجة كاملة أبو ذكري، والنجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي بآداء المتسابقين، كيرلس رضا ونورا الأحمر في ثالث حلقات الأداء الكامل بمواهب فئة التمثيل.

وعلق ميمي على موهبة المتسابقين:" تحفة.. أنت يا كيرلس ابتديت بآداء وغيرته بمنتهى السلاسة، وكذلك نورا الأحمر التي بدأت بآداء وغيرته بمنتهى السلاسة".

وعقلت يسرا:"النبرة صح، الآداء صح 100%، ونورا هايلة".

وأشادت المخرجة كاملة أبو ذكري بموهبة المتسابقين:"برافو عليكم، أنتم مكسب لنا كلنا، مكسب لأي حد بيحب الشغلانة دي".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.