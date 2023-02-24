عام من المعركة الروسية الأوكرانية.. هل حقق بوتين أهدافه؟

كشف أوراغ رمضان، المشرف على مركز الأوراس للدراسات، تفاصيل المشهد الروسي الأوكراني بعد مرور عام من المعركة، قائلاً: "إن مرور عام كامل للغزو والاحتلال الروسي بالأراضي الأوكرانية تغير كثيرًا خلال هذه السنة بالنسبة للخطة الروسية والاستراتيجية الروسية وكذلك أداء المجتمع الدولي والممثل في الغرب والمؤسسات الأممية، رأساً على عقب".

وأضاف أوراغ رمضان خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج هذا المساء الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن معايير جديدة وسياسة جديدة برزت، كذلك برز تصور جديد، أثر كثيرًا في مجرى هذه الحرب وفي مجرى التفاوص، سواء كان واردًا في بدايته، ثم ألغي وتحول إلى استدامات عسكرية باستعمال كل الوسائل للتقنيات والتكنولوجيا، وكذلك الأقمار الصناعية، وكل ما وصلت إليه البشرية من حداثة واختراعات، تم توظيفها في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن بوتين لم يتمكن من تحقيق أهدافه التي رسمها في البداية، حيث تعثر في المستنقع في الدونباس، وهناك معارك دائرة الآن حول باخموت، حيث أصبحت حرب خنادق لأسباب موضوعية.