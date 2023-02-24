سطو مسلح على مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة وسرقة مبالغ مالية كبيرة

شهدت مدينة دمياط الجديدة، مساء اليوم، واقعة مأساوية حيث شهد مكتب بريد دمياط الجديدة عملية سطو مسلح وسرقة مبالغ مالية كبيرة.

تعود تفاصيل السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة وسرقة مليون ونصف المليون جنيه، عندما هاجم مسلحون ملثمون في تمام الساعة السادسة مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة، وقاموا بالاعتداء على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام في إحدى الغرف تحت تهديد السلاح.

وقام المهاجمون المجهولون بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة ألف جنيه.

تم نقل الموظفين المصابين بطلقات نارية إلى مستشفى جامعة الأزهر لتلقى العلاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين المصابين.

وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت عملية الاقتحام التي استغرقت نحو 7 دقائق.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بلطجي كفر البطيخ إبراهيم الطباخ بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وإحاله الدعوى المدينة للمحكمة المدنية المختصة.

أولقت قوات الأمن علي «أ. خ»، بعد تدشين هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم «سفاح دمياط»، على إثر واقعة مروعة، أقدم عليها المتهم، عندما قام بالتعدي على شاب يدعي «م. ش»، وقطع أوتار يده وأصابه بشلل في الأطراف، وعندما حاولت والدته الدفاع عنه أقدم «السفاح» على قطع يدها، أمام المارة.

وقعت مشاجرة في إحدى المناطق التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، قام خلالها شاب يدعي «ا. خ» بالتعدي على آخر يدعي «م. ش» ملحقًا به إصابات بالغة، كما تعدى على والدته عندما حاولت الدفاع عن نجلها، حيث أصيبت بقطع كامل في كف اليد اليسري، بالإضافة إلى قطع أوتار يدها اليمني.

وأورد تقرير الطب الشرعي الإصابات، والتي شملت قطع في الرقبه 10 سم، وقطع في أوتار اليدين تسبب في إلحاق شلل في الأطراف، إضافة إلى جرح عمقه 40 سم بالظهر، كان هذا المشهد أمام والدة المجني عليه، والتي حاولت الدفاع عن نجلها لتتعرض هي الأخرى إلى الاعتداء.