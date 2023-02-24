«صحة المنوفية»: توقيع الكشف الطبى المجانى على 1136 مواطنا بقرية كفر هلال

نظمت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، بحضور الدكتور طارق عبد العزيز، مدير إدارة بركة السبع الصحية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادات متخصصة باطنة، وأطفال، وجراحة، وعظام جلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، ورمد، وأنف وأذن وحنجرة، و أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأكدت منسق عام القوافل العلاجيه، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1136) مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (145) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (115) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (27) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (5 ) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأشارت إلى أنه تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.