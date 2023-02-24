مندوب مصر أمام الأمم المتحدة: نؤكد ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية فى أقرب فرصة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: “لقد صوتت مصر لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار إلتزامها الراسخ بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، خاصة التصويت السلمي للنزاعات الدولية واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، وهو ما ينعكس بثبات وبصورة متسقة على مواقف مصر الثابتة إزاء مختلف القرارات الدولية”.

وأضاف مندوب مصر، خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن في هذا الإطار تود مصر التأكيد على مايلي: تزامن تصويت اليوم مع مرور عام على اندلاع الأزمة الأوكرانية والتي امتدت تبعاتها الإنسانية والإقتصادية لتطال الجميع وليس فقط الأطراف المتصارعة، فمازالت الدول النامية بالذات ومنها مصر تعاني بصورة مباشرة جراء استمرار هذه الأزمة التي تؤثر على اقتصاداتها بصورة حادة جرّاء التبعات السلبية على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة وعرقلة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن المجتمع الدولي مازال مستمر في التراخي في التعامل الجاد مع التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي سببتها الأزمة للدول النامية، أو العمل سويًا لإيجاد حلول مناسبة لها.

وأشار إلى أن مصر تؤكد على ضرورة العمل الفوري على تسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب فرصة، وتعيد التذكير بالنداء الصادق الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عند افتتاح مؤتمر تغير المناخ cop27 بشرم الشيخ.