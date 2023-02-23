حذاء جديد.. موقف إنساني لـ مؤمن زكريا مع أحد مواهب «كابيتانو مصر»

استعاد كابتن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمستشار الفني لبرنامج "كابيتانو مصر"، ذكرياته وهو في سن المشاركين بالبرنامج.

وقال مؤمن زكريا، في تصريحات له مع الإعلامية لينا الطهطاوي، خلال برنامج "كابيتانو مصر"، إنه في سن 13 أو 14 ترك النادي الأهلي، قبل أن يعود للقلعة الحمراء مرة أخرى ويحقق حلمه، مضيفًا: "لو عندك حلم لازم تسعى ليه".

وأكد “زكريا” أن كابتن أحمد الكاس، هو السبب في حبه للكرة خلال مباراته مع "الكاميرون" عام 1996 وهو مثله الأعلى في الكرة، مشيرًا إلى أن حلمه كان يلعب الكرة ووصل لهدفه وراضي بما حققه وما هو عليه الآن.

موقف إنساني لمؤمن زكريا

وسجل كابتن مؤمن زكريا موقفًا إنسانيًا خلال حلقة الليلة من البرنامج، بعدما لاحظ ارتداء أحد اللاعبين لحذاء بلونين مختلفين "فردة وفردة"، ليهديه حذاءً جديدً.

وكشف أنه هو من اقترح إقامة مبارتين في نهاية البرنامج، قائلًا: “حتى لا يظلم أحد الفرق ويكون هناك فرصة للتعويض”.