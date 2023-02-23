الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مؤمن زكريا ضيف استثنائي لحلقة الليلة من «كابيتانو مصر»

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

حل كابتن مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمستشار الفني لـ “كابيتانو مصر”، ضيفًا استثنائيًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر".

وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على مساعدة كابتن مؤمن زكريا للوصول لأرض الملعب لمتابعة المباراة بين فريقي "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسنين، فريق "حمادة إمام" بقيادة كابتن طارق السيد، في أول مواجهات دور الأربعة.

وارتدى لاعبو الفريقين “تي شيرتات” مطبوع عليها صورة مؤمن زكريا بحركته الشهيرة ملحوقة بعبارة "بنحبك يا مؤمن".

وقام كل المتسابقين بتحية مؤمن زكريا واستقباله بهتافات الجمهور، كما رحب به جهاز الفريقين.

تفاصيل البرنامج

"كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

مؤمن زكريا
مؤمن زكري كابيتانو مصر متابعة المباراة محمد عبدالوهاب حمادة إمام

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