الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ بمدرسة الاستشراق: سيناريو وحيد لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أوضح الدكتور أندريه تشوبريجين، أستاذ بمدرسة الاستشراق، إنه لا يعتقد بأن هناك تنسيقا مباشرا بين الكرملين وبكين، لافتاً إلى أن هناك سيناريو وحيد وهو استمرار الحرب في أوكرانيا حتى حدوث منتصر لطرف واحد. 

وأضاف تشوبريجين، خلال مداخلة عبر برنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الموقف الصيني مفهوم جدًا، لافتاً إلى أن الصين تحاول إنقاذ علاقاتها مع أوروبا، حيث تعتبر أوروبا واحدة من الزبائن الكبرى للاقتصاد الصيني، والحفاظ في نفس الوقت للخطوط اللوجستية من روسيا إلى الصين إلى أوروبا والعكس، معقبًا: "أعتقد أنه في الظروف الحالية، فإن هذه السياسة فاشلة، ولا أتصور أي شروط محتملة التي تؤمن لهدنة أو للمباحثات السلمية بين الطرفين".

وأوضح أن أوكرانيا مصممة للدفاع عن أرضها، وسوف لا تجلس على طاولة المفاوضات، كما أن بوتين مصمم على مواصلة الحرب، لأن ليس له أية مخرج آخر إطلاقًا. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وروسيا، بعد أن أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالآفاق الجديدة" في العلاقات مع بكين وإشارته إلى أن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور بلاده.

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