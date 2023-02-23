شيرين يحيى لمواهب «كابيتانو مصر»: «نفسي ابني يشارك في التجربة»

وجهت المطربة الشابة شيرين يحيى، رسالة دعم لمواهب برنامج «كابيتانو مصر» قائلة: «أتمنى مشاركة زين ابني في تجربة مثل كابيتانو مصر، وأتمنى أشوفه لاعب كرة كبير».

وحلت المطربة الشابة ضيفًة على برنامج «كابيتانو مصر» المُذاع عبر قناة «ON E».

وقالت شيرين: «غنيت لايف أمام الجماهير في برنامج كابيتانو مصر، وهذا أفادني بشكل كبير جدًا وزاد عدد متابعيني».

برنامج «كابيتانو مصر» أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف المواهب الكروية.

ويعد «كابيتانو مصر» أحد مشروعات تنمية المواهب التي تهتم بها الدولة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.