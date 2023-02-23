سارة حسنين تفوز بتحدى طارق السيد في «كابيتانو مصر»

نجح فريق “محمد عبدالوهاب”، بقيادة كابتن سارة حسنين، في الفوز في تحدي برنامج "كابيتانو مصر" لتخطي الحدود، على فريق "حمادة إمام" بقيادة كابتن طارق السيد.

وكان التحدي بمشاركة الفنان أحمد صلاح حسني، لاعب النادي الأهلي السابق، والذي شارك في التحدي، وسط تشجيع من المشاركين بالبرنامج.

ومن المقرر أن يخوض الفريقين مباراة الليلة في أول مواجهات دور الأربعة وذلك بعد تخطيهما مباريات دوري الثمانية.

تفاصيل البرنامج

"كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.