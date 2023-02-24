الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير تعليقا على وقف العمل بستارت نيو: بوتين يتصرف بشكلٍ استثنائى نظرًا للضغط الذى يمر به

بوتين
بوتين

كشف مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، رد الإدارة الأمريكية علي تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تعليق قرار معاهدة ستارت نيو، ستكون استثنائية، حيث يري الكثيرون في الإدارة الأمريكية أن بوتين بدأ يتصرف بشكلٍ استثنائي نظرًا للضغط الذي يمر به. 


وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هدم الاتفاقية معناه، تصعيد في سباق الحرب، وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية متفوقة علي روسيا نوويًا، الا ان استخدام بوتين للتهديد النووي لأكثر من مرة يهدد باستخدامه جعل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والحلفاء أكثر تشككًا في نوايا بوتين.

 

تأثير القرار الروسي 

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وتابع عفيفي، أعتقد أن القرار سيؤثر على روسيا قبل أي بلد آخر، ويزيد من عزلتها أمام المجتمع الدولي والقرارات تعرقل جهود السلام.

 

الخارجية الامريكية ستقيم قرار روسيا 

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الخارجية الأمريكية: سنقيم قرار بوتين بشأن معاهدة «ستارت» عمليًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستقيم قرار روسيا بشأن معاهدة ستارت من الناحية العملية، وفقًا لما جاء عبر قناة العربية نيوز.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تريد العودة إلى مسار التفتيش وفقا لمعاهدة ستارت، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تستأنف اختبارات الأسلحة الاستراتيجية بعد قرار روسيا بشأن “ستارت”.

 

وكان قد أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت"، آخر الاتفاقيات المشتركة مع الولايات المتحدة للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية، حالة من الذعر والمخاوف العالمية مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

ويرى مراقبون أن روسيا تستهدف من هذه الخطوة إظهار القوة وأنها لن تكون مقيدة بأي معايير غربية، وكذلك التلويح بالردع النووي.

 

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه العقيدة العسكرية الروسية، على عدم استخدام الأسلحة النووية بشكل هجومي.

 

ولدى كل من أمريكا وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، حسب "سكاي نيوز".

الحزب الديمقراطي بوتين بايدن روسيا ستارت نيو معاهدة

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وائل لطفي

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