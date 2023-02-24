مواعيد مباريات الجولة الـ«25» لبطولة الدورى الإنجليزى

تنطلق منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، الجمعة، بإقامة مباراة فولهام وولفرهامبتون.

ويتصدر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 54 نقطة وخلفه مانشستر سيتي برصيد 52 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وتوتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ويحتل فولهام المركز السادس برصيد 38 نقطة، ثم فريق برايتون سابعًا بـ35 نقطة، وليفربول في المركز الثامن بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم برينتفورد في المركز التاسع بنفس رصيدهما وبفارق الأهداف، ثم يأتي تشيلسي بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 25

تفتتح مباريات الجولة، الجمعة، بمباراة فولهام وولفرهامبتون ووندرز على ملعب كارفين كوتاج في العاشرة مساءً.



السبت 25 فبراير

يحل أستون فيلا، ضيفًا على فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الخامسة عصرًا على ملعب جوديسون بارك.

وفي نفس الموعد، يلتقي ليدز يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب إلانج رود.

ويحل أرسنال، متصدر الترتيب، ضيفًا على ليستر سيتي في نفس موعد المباراتين السابقتين على ملعب كينج باور ستاديوم.

فيما يلتقي وست هام يونايتد في نفس التوقيت أيضًا، مع فريق نوتنجهام فوريست على ملعب لندن الأولمبي.

وفي السابعة والنصف مساءً، يستضيف بورنموث فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، على ملعب فيتاليتي ستاديوم.



فيما يحل ليفربول ضيفًا على فريق كريستال بالاس، على ملعب سلهورست بارك في العاشرة إلا ربع مساءً.



الأحد 26 فبراير

وتختتم مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، يوم الأحد المقبل، بإقامة مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير في الثالثة والنصف عصرًا.