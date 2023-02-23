الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة طارق حامد.. الرائد يتعادل سلبيًا مع اتحاد جدة في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أوقف فريق الرائد سلسلة انتصارات مضيفه اتحاد جدة، التي استمرت في لقاءاته الخمسة الماضية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما تعادل معه بدون أهداف، اليوم الخميس، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وشارك الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة السعودي في المباراة بأكملها.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي أصبح بإمكانه الانفراد بالقمة حال فوزه على مضيفه ضمك، بعد غد السبت، بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد الرائد، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، إلى 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

طارق حامد اتحاد جدة السعودي الرائد الدوري السعودي 2023 فريق الرائد

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