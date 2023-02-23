الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

كرة اليد.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة دورى المحترفين

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي

حقّق رجال الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الزمالك بنتيجة 27/22 في قمة مباريات ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين.

والتقى الفريقان في صالة الدكتور حسن مصطفى في مواجهة لعبت لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الثانية.

جاء الشوط الأول قويا ومتكافئًا للغاية بين الفريقين اللذان تبادلا التقدم أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط بالتعادل 11/11.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الأهلي في توسيع الفارق سريعا بفضل الصلابة الدفاعية والتألق الكبير من عبد الرحمن حُميد لتصبح النتيجة 18/12 مع انتصاف الشوط.

نجح لاعبو الزمالك في تقليص الفارق لـ4 أهداف قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء إلا أن لاعبي الأهلي عادوا ووسعوا الفارق ل7 أهداف، وسجل الزمالك هدفين متأخرين لينتهي اللقاء بنتيجة 27/22 للأهلي.

ورفع الأحمر رصيده لـ15 نقطة واضعا نفسه منفردا على قمة الترتيب فيم رفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة وتراجع للمركز الثاني.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية في الثاني والعشرين من مارس المُقبل.

ويتأهل من هذه المرحلة أصحاب المراكز الأربعة الأولى فقط لخوض غمار المرحلة الأخيرة لحسم اللقب.

ويحمل الزمالك لقب النسخ الخمسة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين فيم جاء آخر تتويج للأهلي في موسم 2015/2016.

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