الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: «الفساد ينخر فى البلاد كالسرطان.. ولن نتراجع عن خطة الإنقاذ»

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاربعاء، إنه يعمل على إنقاذ الدولة ولا تراجع إلى الوراء أبدا، جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتابع: “نعمل على إنقاذ الدولة التونسية ولا تراجع إلى الوراء أبدا، ولن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة ولا بالوضع الديمغرافي في تونس”.

جاء ذلك في كلمة لـ"سعيد" خلال زيارته مركز التكوين المهني والشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على “فيس بوك”.

وأضاف “سعيد” أن الفساد ينخر في البلاد كالسرطان، معتبرًا أن مشاكل الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش.

ولفت سعيد إلى أن "هناك مجرمين يقفون وراء إهدار أدوية بملايين الدينارات انتهت تواريخ صلاحيتها وتونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين".

وشدد على "ضرورة محاسبة الجميع على قدم المساواة وعلى القضاة تطبيق القانون".

ومنذ 11 فبراير الجاري، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.

تونس الرئيس التونسي انقاذ الدولة لا تراجع قيس سعيد الفساد

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