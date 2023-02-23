الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل ترتفع الخسائر الاقتصادية لأوروبا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. محلل أسواق المال يجيب

الخسائر الاقتصادية
الخسائر الاقتصادية لأوروبا

قال محمد الحلو، محلل أسواق المال، إن المخاطر التي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية كانت أكبر بكثير مما كان يتحمله الاقتصاد الأوروبي، خاصة خلال الفترة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة بفضل برامج التحفيز التي كانت موجودة من جائحة كورونا، وبسبب ارتفاع الأسعار حيث كنا نعاني من تضخم مستفحل، وصل لمستويات فوق الـ 10%.

وأضاف محمد الحلو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي نجح بصورة كبيرة في أمرين؛ إدارة السياسة النقدية بصورة جيدة، حيث رأينا أن اليورو يتعافى بصورة كبيرة، كما أن التركيز الرئيسي على معدلات الفائدة والتضخم، الذي تراجع عن ذي قبل لكنه مازال مرتفعًا عند مستوى الـ 8%، لكنه في الشهر الرابع من التراجع. 

وأوضح أن التحدي الموجود حاليًا في منطقة الاتحاد الأوروبي، يكمن في الاستمرار في محاربة التضخم، خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه إذا كانت المخاطر الخاصة بأزمة الطاقة قد مرت في فصل الشتاء هذا، فهذا لا يعني أن الأمر قد انتهى. 

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هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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