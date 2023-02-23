تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام بازل السويسري في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف بازل منافسه طرابزون سبور ضمن إياب ملحق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز طرابزون على بازل ذهابا بهدف دون رد في مباراة استضافها ملعبه ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون التركية.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

خط الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

خط الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان - تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر

الهجوم: ماكسيميليانو جوميز.