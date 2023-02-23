الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام بازل السويسري في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف بازل منافسه طرابزون سبور ضمن إياب ملحق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز طرابزون على بازل ذهابا بهدف دون رد في مباراة استضافها ملعبه ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون التركية.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

خط الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

خط الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان -  تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر

الهجوم: ماكسيميليانو جوميز.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور التركي بازل السويسري دوري المؤتمر الأوروبي

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