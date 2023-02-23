الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي: نريد مناقشة خطة السلام الصينية مع «بكين» لإنهاء الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه يريد مناقشة خطة السلام الصينية لأوكرانيا مع بكين، معتبراً أن مشاركة "الصين" الصديقة لموسكو  في إيجاد حل للصراع أمر إيجابي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نرغب في عقد اجتماع مع الصين إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم"، موضحاً أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.

وأضاف: "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات نقطة إيجابية جداً"، لافتاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

تسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة - غامضة جدًا في الوقت الحالي - بهدف إيجاد حل سياسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ولهذا الغرض، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجه إلى موسكو حيث أجرى محادثات الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مظهراً التفاهم الجيد بين بكين وموسكو.

وأعلن دميترو كوليبا أنه علم فقط بـ"العناصر الأساسية لخطة السلام الصينية" لكنه ينتظر "تلقي النص لدرسه بالتفاصيل".

وأكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الصين لم تستشر أوكرانيا خلال إعداد الوثيقة.

زيلنيسكي ​أوكرانيا روسيا كييف الحرب الروسية

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