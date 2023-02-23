وزير الدفاع البريطانى: الحرب قادمة للمملكة المتحدة قريبًا

قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن بلاده ستعيش حربا "ساخنة أو باردة" بعد سنوات قليلة.

وفي حوار مع صحيفة صن البريطانية، حذر والاس قائلًا: الحرب قادمة، العالم أصبح أكثر خطورة وانعدام أمان وعدم استقرار، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال والاس في تصريحات: الحكومة البريطانية بحاجة إلى التعرف على الخطر الوشيك والاستعداد له، إن الصراع قادم بحلول نهاية هذا العقد، سواء كانت حربا باردة أو ساخنة، فإنها قادمة".

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الدبابات الممنوحة لأوكرانيا ستصل إلى خط المواجهة مايو المقبل.

وقال الوزير البريطاني- ردا على سؤال في البرلمان البريطاني حول نشر 14 دبابة "تشالنجر" في ساحة المعركة بأوكرانيا حسبما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إنه "سيكون هذا الجانب من الصيف أو مايو المقبل".

وأضاف أن أسبابا أمنية منعته من تحديد الجدول الزمني لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات، وأن التدريب سيبدأ بإرشادات حول تشغيل المركبات الفردية قبل التقدم إلى كيفية القتال في التشكيل.