تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه بناءً على تعليمات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة فقد تم تخفيض سعر الشريحة الأعلى من اشتراكات قطار العاصمة (أكثر من 7 محطات) إلى 600 جنيه شهريًا بدلًا من 700 جنيه.

وسيتم تطبيق هذه التعريفة بدءًا من الخميس 23 فبراير 2023.

يشار إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.