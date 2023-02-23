الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه بناءً على تعليمات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة فقد تم  تخفيض سعر الشريحة الأعلى من اشتراكات قطار العاصمة (أكثر من 7 محطات) إلى 600 جنيه شهريًا بدلًا من 700 جنيه.

وسيتم تطبيق هذه التعريفة بدءًا من الخميس 23 فبراير 2023.

يشار إلى أن  القطار الكهربائي الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

القطار الكهربائي الهيئة القومية للأنفاق وزارة النقل قطار العاصمة العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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