سقطت من الطابق الثانى.. إصابة عجوز باشتباه كسر فى العمود الفقرى بالمنيا

أصيبت سيدة في العقد السابع من عمرها بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، باشتباه كسر في العمود الفقري، إثر سقوطها من علو وتم نقلها لمستشفي المنيا العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مستشفي المنيا العام بوصول "حكمت عبد الحكيم" 65 عامًا، مقيمة بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني.

وبالانتقال وسؤال المصابة تبين إصابتها إثر سقوطها من علو الطابق الثاني من منزلها، بسبب اختلال توازنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.