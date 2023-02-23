كيف أثرت الأزمة الأوكرانية على اقتصاد المنطقة العربية؟.. أستاذ سياسات مالية يُجيب

أوضح الدكتور همام الشماع، أستاذ السياسات المالية بجامعة بغداد، مدى تأثير الأزمة الأوكرانية على اقتصاد المنطقة العربية، قائلاً: "إن هناك تأثيرين متضادين؛ الأول إيجابي، والثاني سلبي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن العامل الإيجابي يتمثل في استمرار قطاع النفط الخام والغاز وبالتالي زيادة الإيرادات للدول العربية النفطية والخليجية على وجه التحديد، في حين يتمثل العامل السلبي في النقص الحاد لمستويات الغذاء في المحاصيل الحقلية الأساسية، متمثلة في الحبوب ومشتقات الزيوت، مما أدى إلى انتشار موجة غلاء في العالم.

وأوضح أستاذ السياسات المالية بجامعة بغداد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي، وبدأت تسبب حالة من الركود الاقتصادي في الدول الغربية، ليس فقط في ارتفاع أسعار مواد الغذاء وإنما أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي بهذه البلدان، حيث بدأت ملامح الكساد وتراجع ملامح النمو تظهر، وتنعكس بدورها على البلدان العربية.

وأشار إلى أن الكساد أدى إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما انعكس بآثاره على السياسات المالية والنقدية في دول الخليج العربي.