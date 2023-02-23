الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شردي عن منصة «حوار»: أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

علق الإعلامي محمد شردي، على تدشين مجلس الوزراء اليوم منصة المشاركة المجتمعية «حوار» مؤكدًا أن المنصة جزء من تبادل الآراء ما بين المواطن والحكومة.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» الخميس: «حضرتك تقدر تدخل على هذه المنصة تعبر عن رأيك وترسل شكوتك» مؤكدًا أن منصة «حوار» ستكون أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين لقياس الرأي العام ومتابعة كل أفكار وطلبات وشكاوى المواطنين.

وأكد أن مصر بدأت تستغل قدرات التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المنصة تم إنشاءها بعد دراسة أفضل 10 منصات وتجارب دولية في مجال المناقشة المجتمعية الإلكترونية.

ودشن مجلس الوزراء منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار.

كما توفر المنصة قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استطلاع الرأي العام تجاه مختلف القضايا، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022».

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