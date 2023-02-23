الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة «خطوة مهمة»

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال عضو مجلس النواب، مدحت الكمار، إن مصر استطاعت خفض معدلات البطالة من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والعملاقة، التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية، ومنها المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع صناعية ضخمة غير مسبوقة وفي مجال البنية التحتية.

ونوه عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، معتبرا هذه الاستراتيجية بمثابة خطوة مهمة فى ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي في العالمي وللحفاظ على معدلات النمو الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني، ومكسب كبير للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، بفضل رؤية شاملة للاصلاح المالي والاقتصادي يقودها الرئيس السيسي، واستطاعت جذب أنظار العالم.

وأعرب نائب القليوبية، عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة والتى ستساهم بشكل كبير في رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، خاصة أن الاستراتيجية ستعمل على تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب والطاقات الوطنية غير المستغلة وهو ما سينعكس على تحسين دخول المصريين ومستوي معيشتهم.

واختتم النائب مدحت الكمار ، بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة توجه وطني ضخم للتعامل مع تحديات اقتصادية محلية ودولية هائلة، فالتضخم يضرب العالم وهناك أزمات مروعة تسبب اضطرابات اقتصادية هائلة لمختلف البلدان، لافتا إلى ان التجربة المصرية في مواجهة البطالة فاعلة، كما أن المشاريع الاستراتيجية وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة.

النائب مدحت الكمار المشاريع العملاقة المدن الجديدة خفض معدلات البطالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة

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