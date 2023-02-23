الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكتب خانة

«آيس هارت».. أسئلة وجودية وتصورات جديدة عن الحياة والموت

غلاف «آيس هارت»
غلاف «آيس هارت»

نصف سوق الكتب روايات، ولكن كم رواية يُمكن أن تقف أمامها لتفكر؟، كم نصًا يُمكن أن يُثير لديك التساؤل ويفتح صنابير الاستمتاع اللفظى والسردى على السواء؟، كم كتابًا يُمكن أن يستوطنك فتفتحه مستكشفًا، فلا تتركه حتى تنتهى منه؟

حدث هذا لى مؤخرًا مع رواية «آيس هارت» للروائى محمد بركة، الذى نجا وأفلت من مكائد الكتابة الصحفية المُثيرة والمُدهشة، ليمد خيطًا ساحرًا خاصًا به متمثلًا فى كتابة سردية ماتعة، تتجنب الافتعال، وتتدثر بالشعرية الساحرة. فخرجت روايته الصادرة هذا العام عن دار «إيبييدى» للنشر والتوزيع فذة، فاتنة، رائقة، شديدة العذوبة، قوية المضمون، وعميقة الأثر. لقد فاجأتنى اللغة بحلاوتها وجاذبيتها، وفاجأتنى الفكرة بمغايرتها للمألوف. وحسبى أن أقول إن الروائى المنتمى لجيل الوسط، والمتجدد دائمًا قد قدم إبداعًا جديدًا تمامًا، فسبق نفسه، واقتحم المخبوء، وقدم زيارة جديدة، ومُهمة وضرورية للآخرة، طارحًا خيالات عديدة تدور بأذهاننا كل يوم، لكننا لا نجرؤ على التعمق أو التفكر فيها. 

وباختصار، فإن «آيس هارت» هى محاولة صوفية نقية للإجابة على الأسئلة الوجودية الصعبة: لمَ خلقنا؟ وإلى أين نذهب؟ وماذا فعل السابقون؟ وما الحكمة؟ وما الغاية؟ وما الموت؟ وما الحياة؟ وما البعث؟ يقصقص محمد بركة أفكاره السابقة وتصورات الخطباء والوعاظ ومنكرى الأديان والسلف الصالح والطالح عما بعد الموت، ليضع لنا تصوره كإنسان مُفكر ومتأمل وواعٍ ومُحسن الظن بالخالق الأعظم.

يستخدم الروائى البديع حيلة الحكاية ليدلف بنا إلى عالم الأسرار، الصامت، اللامحدود، واللامكانى واللازمانى فى مغامرة صعبة خطرة مُهدِّدة ومُتربص بها، ومتهمة مسبقًا. 

يدخل الفنان، البطل، مغامرته بأفكار حداثية، نحتت قسوتها الحياة المادية العصرية بتقدمها التكنولوجى، ليخرج آخر أبصر وعى وفهم وأدرك وانفتحت أمامه الأستار وزالت الحواجز. تتبدد التصورات القاتمة والأفكار السوداء على صخرة الحقيقة، تتفتت الرؤى ليزف لنا الإبداع وهجًا شيقًا وخلابًا.

صحيح أن هذا المنحى سار فيه بعض المغامرين السابقين مثل عبدالحكيم قاسم فى روايته «طرف من خبر الآخرة»، ومثل مصطفى محمود فى روايته «المسيخ الدجال»، وغيرهما، إلا أن مغامرة «بركة» أكثر عمقًا وأشد توهجًا. وأتصور ربما بدافع التعلق بالنص أن الرواية كان يُمكن أن تطول أكثر عما هى عليه لتتناول تساؤلات أخرى ما زالت حائرة حتى تخرج الرواية من وصف «النوفيلا» الذى ما زال غير مستحب لدى شريحة كبيرة من القراء. ويقينى أن رواية «بركة» هى أجمل ما قرأت مؤخرًا، وآسف أن أقول إن العنوان ظلمها، وكم من عناوين لأعمال فنية وإبداعية قفزت بنصوصها إلى مصاف الأعمال العظيمة وكم من عناوين هبطت بأعمال عظيمة من علٍ. كذلك، فقد كان يمكن عمل غلاف أجمل وأكثر جاذبية من ذلك الذى استسهل وضع صورة قطة بيضاء وهى التى حملت اسم «آيس هارت» وفى خلفيتها قصر أوروبى المعمار. وربما ذكرنى ذلك بقول المتنبى الشهير: «ولم أر فى عيوب الناس شيئًا/ كنقص القادرين على التمامِ». لكن على أى حال، فأنا سعيد بالنص الجميل كما لو كنت كاتبه، وسعيد بتطور كتابة «بركة» وتحليقه فى آفاق بعيدة، وإصراره على خوض المغامرات الصعبة، فذلك كله يعنى أن الكتابة يمكن أن ترتقى باجتهاد أصحابها، وأن جذوة الإبداع متى استعرت، فلا يمكن لأحد أن يُطفئها.

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وائل لطفي

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