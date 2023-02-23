محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوي وحضانة أطفال بطنطا والسنطة

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المنشآت الصحية والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية من أهالي قريتي حصة شبشير وميت حواي، بحضور النائب عبد المنعم شهاب، النائب سمير عيسى، النائب عامر الشوربجي.

وافتتح محافظ الغربية وحدة الغسيل الكلوي بقرية حصة شبشير مركز طنطا، والتي تم تطويرها بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ، حيث تعمل الوحدة بقوة 9 ماكينات لتستقبل 32 مريض أسبوعيا، وعلى هامش الافتتاح تفقد المحافظ وحدة الحضانات والتي تم تطويرها بتكلفة 250 ألف جنيه بالجهود الذاتية وتضم 25 حضانة للأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تفقد عيادات في جميع التخصصات بالمجان لأهالي القرية.





وفي السياق ذاته، افتتح المحافظ وحدة حضانات الأطفال حديثي الولادة بقرية ميت حواى مركز السنطة والتي تتكون من 6 غرف بعدد 10 حضانات جديدة، إلى جانب 2 جهاز تنفس صناعي، وغرفة جهاز أشعة متنقل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الأستاذ أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وعلي صعيد منفصل، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمساهمات مؤسسات المجتمع المدني في دعم القرى الأكثر احتياجا وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى، جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الاجتماعية والتي نظمتها جمعية خيرية شهيرة بقرية كفر الجنيدي بحضور الدكتورأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والمحاسب عبد الخالق عبد العظيم مدير الجمعية.