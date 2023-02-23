الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوي وحضانة أطفال بطنطا والسنطة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المنشآت الصحية والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية من أهالي قريتي حصة شبشير وميت حواي، بحضور النائب عبد المنعم شهاب، النائب سمير عيسى، النائب عامر الشوربجي.

وافتتح محافظ الغربية وحدة الغسيل الكلوي بقرية حصة شبشير مركز طنطا، والتي تم تطويرها بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ، حيث تعمل الوحدة بقوة 9 ماكينات لتستقبل 32 مريض أسبوعيا، وعلى هامش الافتتاح تفقد المحافظ وحدة الحضانات والتي تم تطويرها  بتكلفة 250 ألف جنيه بالجهود الذاتية وتضم  25 حضانة للأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تفقد عيادات في جميع التخصصات بالمجان لأهالي القرية.

58336089-025b-4606-b4e1-4a0c5672efb4



وفي السياق ذاته، افتتح المحافظ وحدة حضانات الأطفال حديثي الولادة بقرية ميت حواى مركز السنطة والتي تتكون من 6 غرف بعدد 10 حضانات جديدة، إلى جانب 2 جهاز تنفس صناعي، وغرفة جهاز أشعة متنقل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الأستاذ أحمد عبد المتجلي  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

a61c7377-28e6-4f88-8817-528651f20b4f

وعلي صعيد منفصل، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمساهمات مؤسسات المجتمع المدني في دعم القرى الأكثر احتياجا وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى، جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الاجتماعية والتي نظمتها جمعية خيرية شهيرة بقرية كفر الجنيدي بحضور الدكتورأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والمحاسب عبد الخالق عبد العظيم مدير الجمعية.

aa13ffc5-9d30-4506-baf6-c0b5aa88e5eb
371d2483-0431-4802-aff6-f742c2fe8c63
محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوي وحضانة أطفال حديثي الولادة بمركزي طنطا والسنطة التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 4 مليون جنية 250 ألف جنيه الجهود الذاتية الدكتور طارق رحمي الغسيل الكلوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان».. وأهالي الإسكندرية: «اترحمنا من الأسعار» (صور)

زيلينسكي يطلع الرئيس السيسى على آخر المجريات الميدانية والإنسانية بأوكرانيا

تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى