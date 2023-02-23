كواليس جلسة فيريرا مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم على ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة أمام الترجي، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز، وأكد ثقته في قدرات لاعبي الفريق لتحقيق الهدف المطلوب.

وشرح المدير الفني للفريق البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الترجي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي، السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

الزمالك يخوض مرانه الأول بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تونس على ملعب رادس الفرعي، بأداء عمليات الإحماء تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على عمليات الإحماء والتدريبات البدنية، كما تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة. خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.