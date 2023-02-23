الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة للتوعية بمخاطر ختان الإناث بمدرسة التجارة بنات في الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، اليوم الخميس، ندوة توعوية بمخاطر ختان الإناث، بالتعاون مع مديرتي الصخة والتعليم بالمحافظة، وذلك بمدرسة التجارة بنات. 

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، علي أهمية دور المجلس القومي للمرأة في مناقشة كل قضايا المرأة وعلي رأسها العنف ضد المرأة حيث يمثل الختان شكل من أشكال العنف. 

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شارك في الندوة  الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصخة بالفيوم، والدكتورةأماني قرني، وكيلة وزارة التربية والتعليم، ومجموعة كبيره من عضوات الفرع.

وتحدث وكيل وزارة الصحة،عن طرق التربية السليمة واستخدام الحوار الهادف بين الأبناء وجعل القدوة السليمة هي أساس التعامل بين الاباء الأبناء، كما نوه إلى مخاطر ختان الإناث وضرورة الحوار مع البنات وتربيتهم تربية دينية سليمة.

وقدمت الدكتورة ايمان إبراهيم، استشاري النساء والتوليد، بشرح الصفة التشريحية للجهاز التناسلي للأنثى وركزت علي أهمية وجود جميع الاعضاء التي يتم قطعها في عملية الختان حيث تكتمل الحياة السليمة النفسية والجسدية للمرأة. 

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كما قامت مديرة المدرسة والإخصائية الإجتماعية بمناقشة ضرورة المكاشفة والصراحة بين الأم وأبنائها.

وخلال الندوة تم عرض فيلم "بين بحرين" الذي يتناول عدة قضايا هامة تخص المرأه وتمت مناقشة الفتيات في نهاية العرض عما تم استنتاجه من هذا الفيلم.

وعبرت الطالبات عن استياءئم الشديد من التفرقة بين الولد والبنت في محيط الأسرة، وكذلك تعرفوا علي أضرار الزواج المبكر، كما عبروا عن شعورهم بالصدمة مما قد تتعرض له الفتاة أثناء الختانً.

وفي نهاية الندوة، عرض مجموعة من الطالبات تجاربهم الخاصة مع الختان، مؤكدين رفض أسرهم عمل الختان لاي منهن، كما تحدثت طالبة أخري عن حجم الثقة التي توليها اسرتها لها.

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عرض فيلم بين بحرين ندوة للتوعية ختان الآناث بمدرسة التجارة بنات الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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