مصر في الصحف العربية.. تهنئة الرئيس السيسي بيوم التأسيس السعودي الأبرز

اهتمت الصحف العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأخبار والأحداث المصرية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، ترصد “الدستور” أبرزها.

ـ واس السعودية

اهتمت وكالة الأنباء السعودية واس، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بذكرى يوم التأسيس السعودي، كما سلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسي، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قادرة وملتزمة بسداد ما عليها من أقساط سواء للقروض أو الفوائد أو غيرها في التوقيتات الموضوعة لها.



ـ الأنباء الكويتية

وسلطت جريدة الأنباء الكويتية، الضوء على الاهتمام المصري بفحص فحص 197 ألفاً و82 طالباً خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، حسب بيان وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس (سي) لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة».

ـ البيان

ولفتت صحيفة البيان الإماراتية إلى اتحاد الصناعات المصرية وقرار استيراد الأرز يعمل على توافره بأسعار مخفضة في الأسواق، حيث ثمن رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ب‍اتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في استيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج.

ـ الشرق الاوسط

واستعرضت صحيفة الشرق الأوسط، إدانة مصر، الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين. حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.