السجن 7 سنوات لمتهمين قتلا صاحب محل بسبب ركنة سيارة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين لاتهامهما بقتل مواطن وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14865 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بمشاجرة بدائرة القسم بين المتهمين والمجني عليه، وعقب ذلك تعدوا على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته.