برلمانية: احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات بقنا خلال مارس

أعلنت النائبة سحر صدقي خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بقنا، عن تنظيم احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة، خلال مارس المقبل، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيها المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة المرأة بمستقبل وطن، مساء اليوم الخميس، بحضور اللواء جمال سالمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا وأمناء المراكز وأمينات المرأة علي مستوي المحافظة، لمناقشة دور أمانة المرأة في دعم المرأة المعيلة ودعم المرأة والفتاة اقتصاديا وخطة عمل فعاليات المرحلة المقبلة.

وأكدت "صدقي" أن دور أمانة المرأة بالمحافظة من خلال المساهمة الجادة والفعالة في جميع الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب مشيدة بجهود أمانة بندر قنا في تنظيمها للقافلة الطبية التي وقعت الكشف الطبي علي 1515 مواطن من أبناء قنا مما يعكس جهود الحزب علي أرض الواقع .