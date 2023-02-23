الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برلمانية: احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات بقنا خلال مارس

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلنت النائبة سحر صدقي خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بقنا، عن تنظيم احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة، خلال مارس المقبل، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيها المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة المرأة بمستقبل وطن، مساء اليوم الخميس، بحضور اللواء جمال سالمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا وأمناء المراكز وأمينات المرأة علي مستوي المحافظة، لمناقشة دور أمانة المرأة في دعم المرأة المعيلة ودعم المرأة والفتاة اقتصاديا وخطة عمل فعاليات المرحلة المقبلة.

وأكدت "صدقي" أن دور أمانة المرأة بالمحافظة من خلال المساهمة الجادة والفعالة في جميع الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب مشيدة بجهود أمانة بندر قنا في تنظيمها للقافلة الطبية التي وقعت الكشف الطبي علي 1515 مواطن من أبناء قنا مما يعكس جهود الحزب علي أرض الواقع .

أشرف رشاد الشريف أحتفالية كبري الأمهات المثاليات التخصصات الطبية اشرف رشاد التواصل الاجتماع التعلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

قبلي وبحري.. شباب حاصلون على فرص عمل: وداعًا للبطالة مع «حياة كريمة»

إدارة الكوارث التركية: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب أنطاكيا

«صُنع فى مصر» يغزو العالم.. تحركات الحكومة لتحقيق حلم الـ«100 مليار دولار صادرات»

واشنطن تقدم ترشيح الهندي الأمريكي أجاي بانغا لرئاسة البنك الدولي

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة على «DMC»

من أجل المستقبل.. نواب: تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية يشجع على زيادة الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى