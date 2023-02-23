الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بيلاروسيا: لا نريد المشاركة فى الحرب لكن سندافع عن سيادة بلادنا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكشينكو، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني سيدلي ببيان حول الحرب في أوكرانيا، خلال ساعات، معلنًا أنه لا يريد المشاركة في الحرب الأوكرانية، لكن سندافع عن سيادة واستقلال بلادنا، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وخلال زيارة وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العاصمة البيلاروسية مينسك، الإثنين الماضي، للدعوة إلى محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في زيارة قلما تحدث من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وكتب سيارتو على فيسبوك أن "المجر تتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي التحرك من أجل السلام في أسرع وقت وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب أو تصعيدها".

واتخذت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، موقفا ملتبسا بشأن الحرب في أوكرانيا المجاورة، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.

وندد رئيس حكومتها فيكتور أوربان بالهجوم الروسي من دون انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم.

وأوربان الذي نسج علاقات وثيقة مع كل من بوتين والرجل القوي في بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو قبل الحرب، رفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ودعا في المقابل إلى وقف فوري لإطلاق النار ومحادثات سلام.

وسمحت بيلاروس، حليفة روسيا، لموسكو باستخدام أراضيها منطلقا للغزو في 24 فبراير العام الماضي.

وقال سيارتو، الذي التقى نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك "من الواضح أن كثيرين سينتقدون الزيارة، لكن موقفنا واضح: ينبغي إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

أضاف "لا مفاوضات من دون قوات اتصال، ولا سلام من دون مفاوضات".

روسيا بيلاروسيا أوكرانيا الحرب الرئيس الصيني

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