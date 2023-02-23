الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهم لازدراء الدين المسيحى

حبس
حبس

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية بمعاقبة المتهم أسامة محمد لطفي شرف الدين والشهير بـ "البرنس المصري" بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بازدراء الدين المسيحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى "البرنس المصري"، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي، وذلك بعدما رصدت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ"البرنس المصري"، والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين للترويج لأفكار متطرفة بالقول وبالكتابة وبالتصوير المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية الدولية، بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي والإخوة المسيحيين والإضرار بالوحدة الوطنية، حيث أطلق عدة منشورات من حساباته الشخصية بموقعي "فيسبوك" و"تيك توك" للتواصل الاجتماعي تضمنت مقاطع مرئية ظهر فيها معتديًا على الكتاب المقدس والدين المسيحي وشعائره ورموزه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية وأقامت الدليل قبله من شهادة اثنين من الشهود وما ثبت لديها من رصد منشورات المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نسبة هذه المنشورات إلى المتهم.

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وائل لطفي

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