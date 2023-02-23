محافظ الأقصر يشيد بقوافل جامعة طنطا في تقديم الخدمات الطبية مجانًا

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء.

وذلك في اليوم الثاني لانطلاق فعاليات قافلة جامعة طنطا بعدد من القرى والمناطق والنائية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدءًا من أمس وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 24 فبراير 2023.

ورحب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالدكتور محمود ذكي، وبالوفد المرافق له، وأشاد بجهود جامعة طنطا في تقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى للمرضى بعدد من القرى والمناطق النائية بالمحافظة وصرف الدواء بالمجان، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة طنطا في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع الطبي.

من جهته، أشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا بحفاوة استقبال الأهالي لقافلة جامعة طنطا الطبية والتي شهدت إقبالًا كبيرًا على مدار يومين، مشيرًا إلى أنه يعتز بزيارة الأقصر وأن قوافل الجامعة سواء داخل محافظة الغربية أوخارجها تستهدف خدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا ودعم " مبادرة "حياة كريمة "وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، موضحًا أن قوافل الجامعة بمحافظة الأقصر يشارك بها أطباء متخصصين واستشاريين من كلية الطب على أعلى درجة من الكفاءة، موضحا أن القوافل تقدم خدماتها بمحافظة الأقصر على مدار 3 أيام لضمان تقديم خدمات طبية لأكبر عدد من المستفيدين بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة.

أهدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة درع المحافظة تقديراً لجهود الجامعة ودورها الرائد فى خدمة المجتمع والذى بادله باهداءه درع جامعة طنطا.