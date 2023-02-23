الخطيب يستقبل رئيس نادى الشارقة الرياضى بمقر الجزيرة «صور»

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، عيسى ‏الحزامي، رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي والذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ ‏الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص الخطيب على ‏مبادلته التحية، متمنيًا له دوام التوفيق والمزيد من النجاحات.‏

تناول اللقاء بحث أطر التعاون مع النادي على كافة الأصعدة وتعزيز التعاون المستقبلي ‏والاستفادة من خبرات الأهلي ونجاحاته القارية والعالمية، وأيضًا في ضوء الطفرة والتميز ‏الرياضي الكبيرة الذي تشهده إمارة الشارقة، حيث يخوض فريق الكرة بالشارقة مباراة كأس ‏السوبر الإماراتي 2021- 2022 أمام العين، السبت المقبل باستاد آل مكتوم بنادي ‏النصر بدبي.

وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للكابتن الخطيب لزيارة إمارة الشارقة؛ لاستكمال بحث العديد ‏من الموضوعات المهمة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين ‏والاتفاق على خطط العمل المستقبلية.‏

وقام رئيس الأهلي بإهداء الحزامي درع وعلم وقميص النادي في نهاية الزيارة والتقاط ‏الصور التذكارية معه والوفد المرافق له.‏

كان رئيس النادي الأهلي استقبل، ظهر أمس، في مقر الجزيرة الكابتن نصار الظاهري، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة والكابتن إسماعيل الخيبري المدير المالي للجمعية.

ورحب الخطيب بالوفد السعودي، مؤكدًا قوة العلاقات التي تجمع الأهلي وكافة الأندية والهيئات الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورغبته في التعزيز الدائم لأواصر التعاون بين الجانبين على كافة المستويات.

من جانبه، عبر «الظاهري» عن سعادته بزيارة النادي الأهلي، ولقاء الكابتن محمود الخطيب، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تعكس علاقات الأخوة والمحبة التي تربط الجانبين، لافتًا إلى اعتزازه الشديد بتقدير رئيس الأهلي للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة جموع الرياضيين بالسعودية.

وأشار إلى أن جمعية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع الأهلي، وأنه يثمن دعم الكابتن الخطيب، لهذه المبادرة وتوجيهاته بتفعيلها على أرض الواقع، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للجمعية التي تسعى للاستفادة من تجربة نادي القرن الرائدة ونجاحاته على كافة المستويات.

وقام الوفد السعودي بجولة داخل مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها ملعب مختار التتش، والنصب التذكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفيصل.

في ختام الجولة، قدم الكابتن الخطيب درع وعلم النادي إلى «الظاهري» الذي قدم بدوره درع الجمعية إلى رئيس النادي؛ تقديرًا للعلاقة القوية بين الجانبين.