الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. انطلاق أحدث دورات معهد المشورة الأرثوذكسية «اليقظة العقلية»

الانبا دانيال
الانبا دانيال

يطلق معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي، التابع لإيبارشية المعادي وتوابعها تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الإيبارشية دورة جديدة للشباب القبطي بعنوان “اليقظة العقلية”، وذلك ابتداءً من اليوم.

تهدف ورشة يقظة العقل إلى  تعليم مهارات وتدريبات عملية لحياة افضل من بينها مهارات اليقظة العملية ،والوعي بالحياة العملية ، والاستمتاع باللحظات دون أن تعيش حياة مضطربة.

كما تركز الدورة على تعلم أفكار جديدة تحافظ بها على حيوية عقلك والتركيز الذهني وامتلاك القوة العقلية، بالإضافة إلى مهاران تنظيم المشاعر والتحكم فيها وإدارتها بطرق مختلفة، ومهارات التعامل والتفاعل مع الآخرين للوصول إلي علاقات صحية آمنة لنحافظ علي العلاقات الإنسانية الثمينة في حياتنا ناجحة وفعالة.

كما تهدف الدورة على تعليم التغلب على ضغوط الحياة وتدريبات فعالة وعملية للتخلص من هذه الضغوط.

وفي نهاية الدورة ، يتم تدريب الشباب الأقباط  على تعلم مهارات وتدريبات عملية لأجل حياة افضل ، وذلك في إطار أهداف معاهد المشورة الكنسية لتطور مهارات الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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