الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. الأنبا موسى يناقش التحديات الإيمانية المعاصرة بمعهد الرعاية والتربية الكنسية

الانبا موسى
الانبا موسى

أعلن معهد الرعاية والتربية الكنسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووكالة الأنبا موسى أسقف عام الشباب الأقباط الأرثوذكس، عن إطلاق أحدث دوراته التدريبية تحت شعار تحديات إيمانية معاصرة، وذلك غدا الموافق 7 من شهر مارس الجاري، وحتى 4 من شهر أبريل التالي له.

ويأتي ذلك بمقر المعهد بمبنى مسرح الأنبا رويس بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

هذا وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية ، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية في العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وتحدث قداسته عن أهمية فترة الصوم وقيمتها، وتناول جزءًا من الأصحاح السادس في إنجيل معلمنا متى (الأعداد من 19 إلى 34).

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