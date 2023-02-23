الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة الأهلي الجديد في 2023 على نايل سات

تردد قناة الأهلي
تردد قناة الأهلي الجديد 2023

تردد قناة الأهلي الجديد في 2023 على نايل سات.. يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير النادي الأهلي والزمالك، لمتابعة كل ما هو جديد فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وباقي الألعاب الأخرى، ومتابعة أخبار وكواليس نجوم الفرق الرياضية.

تردد قناة الأهلي الجديد في 2023 على نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات

- تردد: 11747 

- معدل الترميز: 27500 

- معامل استقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 

 

تردد قناة الأهلي في 2023 على عرب سات

- التردد: 11440

- معدل الترميز: 27500 

- معامل الاستقطاب: أفقي H

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

برامج قناة Al Ahly TV

تقدم قناة “Al Ahly TV” العديد من البرامج الرياضية، التي تعد بمثابة نشرة رياضية عن حركة تنقلات اللاعبين، ومتابعة أخبار الفرق الرياضية في مصر، ومن أبرزها:

  • برنامج البيت الكبير.
  • برنامج ملك وكتابة.
  • برنامج التريند.
  • برنامج السادسة.
  • برنامج الأشبال.
  • برنامج الأبطال.
  • برنامج 10 الصبح في الأهلي.
  • برنامج الأهلي خط أحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباريات الأهلي في دوري الأبطال

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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