الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تخوفات في الناتو والسبب روسيا.. ما القصة؟

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تخوفات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن استمرار تصعيد العملية العسكرية في أوكرانيا، سواء على صعيد المؤسسات الأوروبية أو حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال الرئيس الروسي أن الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها، لافتاً إلى أن دول الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريًا، فضلاً عن إنفاق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا، وأن دول الغرب هو من يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب.

وفي هذا الصدد، قال سلامة عطالله، مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، أن حلف الناتو، يسرع ودول الغرب، تحاول أن تسرع مزيد من خطواتها لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة، والذين يصفوها بـ “الحرجة”.

 المفوضية الأوروبية، تسعي لشراء قذائف بـ 4 مليار يورو

وكشف مراسل القناة، أن المفوضية الأوروبية، تسعى لحشد الآراء الأوروبية، كي يقوموا بشراء مشترك لمليون قذيفة من عيار 155 ملي متر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك لتقديمها للأوكرانيين، فضلًا عن مساعدات عسكرية وميدانية أخرى.

"الناتو" التعزيزات قد تأخذ منحنى تصاعدي

وأشار إلى أن الناتو سيعمل على تعزيز دفاعاته فيما يسمى بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في دول أوروبا الشرقية، لافتاً أن هذه التعزيزات قد تأخذ منحنى تصاعدي مع التأكيد على أن هناك تهديد روسي للدول التي تحتمي بمظلة الأطلسي ولذلك لابد من الاستعداد الجذري.

الناتو يعلن عن قلقه من نية بوتين توسيع الحرب

وكان أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، عن قلقه حيال نية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتوسيع الحرب في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، إن "روسيا تشن هجمات جديدة، وتحشد المزيد من القوات، وتتواصل مع كوريا الشمالية وإيران. كما نشعر بقلق متزايد من أن الصين ربما تخطط لتقديم دعم فتاك لحرب روسيا" ، مرحباً بالإعلانات الأخيرة من قبل الحلفاء بشأن الدبابات الجديدة والأسلحة الثقيلة وتدريب القوات الأوكرانية".

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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