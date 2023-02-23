محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضمنت اللجنه في عضويتها كلا من: الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للتجديد لعدد 4 مديرين عموم بالديوان العام للمحافظة ومديرية الصحة والتربية والتعليم.

وقال الداودي، إن المحافظة تسعى دائمًا لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن الاختيار بين المتقدمين، يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها والوظيفة المتقدم لها.

وأضاف الداودي، أن اللجنة تحاورت مع المتقدمين، لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية، ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى إنه تم فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقًا للمعايير والشروط حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.